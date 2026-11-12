İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen olayda, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak bölgede seyreden 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerlerde yangın çıktığı kaydedildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.