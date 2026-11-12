Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2026 18:01

İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen olayda, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak bölgede seyreden 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerlerde yangın çıktığı kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER
İran ABD Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Obezite tanısında boy-kilo hesabı değişiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülkeden Gazze çağrısı
18:08
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor
17:47
Obezite tanısında boy-kilo hesabı değişiyor
17:29
ABD'de F-35 uçaklarına ait yaklaşık 17 bin yedek parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı belirtildi
17:29
AB Komisyonu üyesinden işgalci İsrail'in hastane saldırısına soruşturma çağrısı
17:25
AB: Gelecek haftalar Rusya'nın savaşı sona erdirme istekliliği için belirleyici olacak
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ