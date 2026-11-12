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Dünya
AA 12.11.2026 18:06

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılar düzenledi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor
[Arşiv]

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye ve Güney Lübnan vilayetlerine bağlı 7 beldeye düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Nebatiye'de Mercayun ilçesine bağlı Kantara ve Bint Cubeyl'e bağlı Kunin beldelerine yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirildi.

Bint Cubeyl'e bağlı Reşaf beldesine topçu ateşiyle saldırı düzenlenirken Sırbin beldesinde de makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Hasbaya ilçesindeki Kefr Şuba beldesinde ise İsrail'e ait insansız bir hava aracından (İHA) çiftçilerin yakınına 2 ses bombası atıldı.

Meyfedun beldesinde de 3 İHA infilak etti ve bunlardan 2'si evlerin çatısına düştü.

Güney Lübnan ilinin Sur ilçesine bağlı El-Mansuri beldesinde de topçu ateşiyle saldırı düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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