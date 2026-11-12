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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 18:40

İletişim Başkanı Duran: En kıymetli miras daha yeşil ve daha adil bir dünya

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran: En kıymetli miras daha yeşil ve daha adil bir dünya

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 6 kıtadan 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 liderin ağırlandığını belirtti.

Türkiye'nin diyaloğu, uzlaşıyı ve somut eylemi esas alan iklim diplomasisiyle bu tarihi buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede dünyaya yaptığı çağrı son derece açıktı: İnsanlığın tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür, tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz yoktur. Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu.

Gazze'de soykırım sürerken ve asırlık zeytin ağaçları yok edilirken, Cumhurbaşkanımızın Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında zeytin fidanı dikmesi, insanlığa ve geleceğe sahip çıkma iradesinin anlamlı bir simgesi oldu. Çünkü iklim krizine karşı mücadele, aynı zamanda insana, toprağa ve geleceğe sahip çıkma mücadelesidir. Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır."

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Burhanettin Duran İklim Değişikliği COP31
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