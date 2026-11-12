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TRT Haber 12.11.2026 19:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Çok kıymetli misafirler, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. COP31 Liderler Zirvesi vesilesi ile sizlerle Antalya’da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Tarımın, tarihin, tabiatın ve turizmin buluşma noktası Antalya'mıza hoş geldiniz.

Müşterek evimiz olan yeryüzüne sahip çıkmak için Antalya'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çabalara verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan liderler zirvesinde 96 lideri ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıtlara göre en yüksek katılımlı COP 31 olmaya adayız. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metre karelik EXPO alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanlarının arasındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz

Bütün bu rakamlar ülkemizin çok taraflı diplomasi merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. COP 31'i bir uygulama konferansı olarak tasarladık, liderler zirvesinin ilk gününü sıfır atık konusuna ayırdık, ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre temalarına odaklandık. Türkiye 6 Şubat depremiyle sarsılmış bir ülkedir. Depremlerden sonra üç yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık.

Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık. 

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