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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 19:20

Malatya'da helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını açıkladı. Düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Malatya'da helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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