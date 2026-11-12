Suudi Arabistan'da yapılacak Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı

Festival, "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.

Geleneksel sporlar ve oyunların yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetler, farklı coğrafyalara özgü kahve kültürleri, geleneksel danslar ve müzik gösterileri festivalin öne çıkan içerikleri arasında yer alacak.

İş birliği, 2027 yılında İstanbul'da sürecek

İşbirliği kapsamında 2027 Etnospor Kültür Festivali de "Riyadh Season" ana sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenecek. Böylece Riyad'da başlayacak kültürel buluşma, İstanbul'da devam ederek iki şehir arasında geleneksel sporlar ve kültürel değerler odağında uluslararası bir işbirliğine dönüşecek.

Organizasyon, uluslararası katılımı ve geniş ziyaretçi kitlesiyle geleneksel kültürlerin tanıtıldığı dünyanın en önemli platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

2027 Etnospor Kültür Festivali, 27-30 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Etnospor Birliğinin 34 ülkeden 56 kurumsal üyesi bulunuyor

Beş kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeye sahip Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların uluslararası alanda tanıtılması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Etnospor Forumları, Özbekistan'daki Uluslararası Etnospor Festivali, Dünya Göçebe Oyunları ve üye kuruluşların farklı ülkelerde düzenlediği etkinlikler, birliğin faaliyetleri arasında yer alıyor.

Bakü, St. Petersburg, Hive ve Astana gibi şehirlerde gerçekleştirilen organizasyonlar aracılığıyla federasyonları, kurumları ve kültür temsilcilerini buluşturan birlik, geleneksel sporların dünya genelinde yaygınlaşmasını hedefliyor.