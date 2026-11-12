DMM'den "Türkiye iklim endeksinde geriledi" iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etme amacı taşıdığı ve art niyetli olduğu belirtildi.

İddialara dayanak gösterilen çalışmanın resmi bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu veya verisi olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi;

Bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan “Türkiye iklim endeksinde geriledi” yönündeki art niyetli iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır. İddialara konu değerlendirme, resmi bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu veya verisi değildir; Almanya menşeili iki kuruluşun kendi belirledikleri sübjektif ölçütlere dayanan bir çalışmadır. Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır. Bu dar kapsamlı görüşler, Türkiye’nin iklim politikasının bütününü ve sahadaki gerçekliği hiçbir şekilde temsil etmemektedir.

Ağustos 2026 sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların toplam kurulu gücümüzdeki payı yüzde 62,9 seviyesine ulaşmıştır. Son bir yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'i doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklanmıştır. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Güneş enerjisi kurulu gücümüz, 2022 yılında 9,5 GW iken bugün 28 GW'a yükselmiştir.

Türkiye; İklim Kanunu’nu yürürlüğe koymuş, Emisyon Ticaret Sistemi’ni kurmuş ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsemiştir. Ayrıca COP31 Başkanı olarak küresel iklim mücadelesindeki liderliğini ve kararlılığını tüm uluslararası platformlarda sürdürmektedir. Kamuoyunun ülkemizi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması önemle rica olunur.