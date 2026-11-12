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TRT Haber 12.11.2026 16:25

Bakan Çiftçi: Hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle aranan ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'a ilişkin, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler; hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok" ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi: Hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin sınır tanımaksızın kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Türk adaletinin ve devletin kararlılığının altını çizen Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Dünyanın neresine giderlerse gitsinler; hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok! Türk adaletinin ve devletimizin kararlılığından kurtulamayacak, eninde sonunda Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hesap verecekler.

116 suç kaydı bulunan elebaşı Türkiye'ye getirilmişti

Hakkında "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" gibi 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Yunanistan'da yakalanmıştı.

İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenen Sayal, iade süreçlerinin ardından Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. 

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