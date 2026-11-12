Enerjiden istihdama kritik düzenlemeler Meclis'e sunuldu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Enerjiye ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokuluna alınacak adaylarda aranacak niteliklerin ve başvuran adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin temel ilke ve çerçeve belirleniyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak. Devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenleme, 14 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İstihdam teşviklerinin süresi uzatılacak

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek ve uygulamanın 31 Aralık 2029'a kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

BOTAŞ'ın 31 Aralık 2026 ile 31 Aralık 2027 arasında Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödemesi gereken her türlü vergi, fon ve paylar, BOTAŞ'ın Hazineden oluşmuş ve/veya 31 Aralık 2027 tarihi sonuna kadar oluşacak görevlendirme alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca aylık olarak terkin edilecek ve terkin edilecek her türlü vergi asıllarına ilişkin feri alacak hesaplanmayacak.

Bu düzenleme kapsamında yapılacak mahsup işlemine konu görevlendirme bedeli hesaplamasında BOTAŞ'ın muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen usule uygun olarak yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görevlendirme bedeli, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan terkin tutarlarından az olduğunun tespit edilmesi halinde BOTAŞ tarafından yükümlülükler faizsiz olarak yerine getirilecek ve söz konusu tutar Genel Bütçeye gelir kaydedilecek.

Bu hüküm kapsamında yapılacak mahsup ve terkin işlemleri, terkin kararı alınması nedeniyle mahsup edilecek tutarlar dışında kalan görevlendirme bedellerinin ödenmesine engel teşkil etmeyecek. İdarenin bu bedellere ilişkin ödeme yetkisini ortadan kaldırmayacak veya zamanını sınırlandırmayacak. Bu düzenleme kapsamında BOTAŞ'ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartların kanuni dayanağa kavuşturulması, eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamaların kanunilik ilkesine uygun hale getirilmesi, hukuki belirlilik ve öngörülebilirliğin sağlanması ve idarenin düzenleme yetkisinin anayasal sınırlar içerisinde kullanılmasının temini amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisi yarışmayla yapılacak. Yarışmaya dair kapsam, teknik ve idari şartlar, diğer bilgiler ile yarışmada kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi de dikkate alınarak yarışma şartnamesinde belirtilecek.

10 yıllık süresini bitiren ve elektriksel kurulu gücü asgari 750 kilovat olan lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için tesis sahibi tarafından talep edilmesi durumunda, lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının düzenlemenin ilgili hükmü kapsamında tesis tipi bazında uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının ve lisans alma bedelinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşullarıyla lisanslı üretim faaliyetine geçilebilecek. Bu kapsamdaki başvurular için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kaynak bazında güncel birim yatırım tutarının yüzde 30'unu aşmayacak şekilde megavat başına uygulanacak lisans alma bedeli, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından belirlenecek.

Teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hükümler ekleniyor. Buna göre, 2026 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) 31 Aralık 2026'ya kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak SGK tarafından belirlenecek.

2017 öncesi GSS borçları siliniyor

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Teklife göre, üretim faaliyetiyle uğraşan kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan kurumların tatbik edilecek kurumlar vergisi, indirimli oran uygulamasının dışında bırakılacak. Bu hüküm, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2027 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılan elektriksel kapasite artışlarında megavat başına alınacak bedeller, kaynak bazında Kurum tarafından belirlenen güncel birim yatırım tutarının yüzde 50'sini aşmayacak şekilde arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenecek. Belirlenen bedeller lisans tadilinden önce defaten TEİAŞ tarafından tahsil edilecek. Tahsil edilen bedeller TEİAŞ'a gelir kaydedilecek.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un "Dışarıdan hizmet alımı ve uygulanacak hükümler" başlıklı hükmünde düzenleme yapılıyor. Buna göre, Kanun ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile bu süreçlerle bağlantılı tasfiye veya devretme ve devralma işlemlerini yürüten mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ile bunların söz konusu eylem ve işlemleri yürütmekle görevlendirdikleri kişilerin, konusu suç teşkil eden fiilleri hariç olmak kaydıyla, görevleriyle ilgili 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmayacak. Bu hüküm, 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.