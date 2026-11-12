Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 12.11.2026 17:07

Beyaz Saray çevresinde silah sesleri

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu.

Beyaz Saray çevresinde silah sesleri

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin vurulduğu ifade edildi.

 

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Musk, Nvidia Üst Yöneticisi Huang'ı işe almanın "onur olacağını" söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülkeden Gazze çağrısı
18:08
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor
18:03
İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı
17:47
Obezite tanısında boy-kilo hesabı değişiyor
17:29
ABD'de F-35 uçaklarına ait yaklaşık 17 bin yedek parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı belirtildi
17:29
AB Komisyonu üyesinden işgalci İsrail'in hastane saldırısına soruşturma çağrısı
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ