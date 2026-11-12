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Gündem
AA 12.11.2026 14:49

Emine Erdoğan: Bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü, bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür"

Emine Erdoğan: Bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür
[Fotograf: AA]

COP31 kapsamında düzenlenen "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ilişkin videolu paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesit ve toplantıdan görüntüler yer aldı.

 

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