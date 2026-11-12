Emine Erdoğan: Bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür

COP31 kapsamında düzenlenen "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ilişkin videolu paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesit ve toplantıdan görüntüler yer aldı.