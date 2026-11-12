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Gündem
AA 12.11.2026 13:11

COP31 güvenliği için kara, deniz ve havada geniş önlem

İçişleri Bakanlığınca, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında komşu illerden sınır ve liman illerine uzanan üç kademeli güvenlik planı uygulanıyor. Zirvenin güvenliği için ülke genelinde 58 bin personel görevlendirilirken kara, deniz ve hava unsurları koordineli şekilde çalışıyor.

COP31 güvenliği için kara, deniz ve havada geniş önlem

COP31 ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi için kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla 1 milyon metrekarelik alanda güvenlik tedbirleri alındı.

Planlama kapsamında Antalya'ya komşu iller birinci, sınır illeri ikinci, liman illeri ise üçüncü güvenlik kuşağı olarak belirlendi.

Üç güvenlik kuşağını da kapsayan tedbirler doğrultusunda ülke genelinde 58 bin personel görevlendirildi.

Zirve alanı ve çevresinin yanı sıra devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklama alanları ve ulaşım güzergahlarında güvenlik önlemleri alındı.

Havalimanları, kara yolları ve deniz yolu bağlantılarında kontroller sürdürülürken, güvenlik, asayiş, istihbarat ve trafik birimleri koordineli şekilde görev yapıyor. Öte yandan siber devriye faaliyetleri de artırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deniz güvenliği için korvet, helikopter ve radar timleri

Deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda 215 personel, 1 korvet, 1 helikopter ve 10 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timleri de deniz güvenliğine yönelik çalışmalara dahil edildi.

Denizdeki güvenlik faaliyetleri, kara ve hava unsurlarıyla koordineli şekilde yürütülürken, havalimanlarında 1141 personel 24 saat esasına göre yapıyor.

Acil durumlara karşı 365 KBRN cihazı

Zirve boyunca olası afet ve acil durumlara müdahale edilmesi amacıyla AFAD ve sağlık birimleri tarafından hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda 850 AFAD arama kurtarma personeli, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi ve 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirildi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklere karşı 365 cihaz hazır bulunduruluyor.

Antalya'da 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen güvenlik planlamasında 24 bin polis ve jandarma, 1400 özel harekat, 160 istihbarat, 3 bin 300 trafik, 10 havacılık ve 220 Sahil Güvenlik personeli görevlendirildi.

Güvenlik planlamasında, Antalya'da yaşayan vatandaşların günlük yaşamının aksamaması, Zirve'ye katılan devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedef olarak belirlendi.

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