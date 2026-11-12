Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Yerli sanayimizin gelişimine çok güçlü bir katkı sunacak"

Söz konusu iş birliğinin sadece yenilenebilir enerji kapasitesini artırmakla kalmayacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgâr türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak. Millî Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihî imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.