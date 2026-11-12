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Ekonomi
AA 12.11.2026 14:57

Akkuyu NGS birinci ünitede mukavemet testleri tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör binasının sızdırmaz koruma kabuğuna yönelik mukavemet ve sızdırmazlık testleri başarıyla tamamlandı.

Akkuyu NGS birinci ünitede mukavemet testleri tamamlandı
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzmanlar, yapının tasarımda öngörülen yüklere dayanma ve olağanüstü durumlarda basınç yükselmesi sırasında sızdırmazlığını koruma kabiliyetini kontrol etti.

Testler 8 gün boyunca kesintisiz olarak yürütüldü. Mukavemetin kontrolü için koruma kabuğunun içindeki hava basıncı kademeli olarak 0,46 megapaskala (MPa) yükseltildi. Bu değer, yapının sızdırmazlığının değerlendirildiği 0,4 MPa tasarım basıncının yüzde 15 üzerinde.

Basınç en yüksek seviyeye ulaştığında, koruma kabuğu yüzeyinin her bir metrekaresine etki eden kuvvet, yaklaşık 47 tonluk bir yükün ağırlığına eşdeğer. En yüksek seviyeye ulaşıldıktan sonra basınç yine kademeli olarak düşürüldü. Uzmanlar tüm aşamalarda koruma kabuğunun durumunu izleyerek yapıda oluşan gerilmeleri, yük altında şekil ve boyutlarında meydana gelen değişimleri kontrol etti.

Akkuyu NGS birinci ünitede mukavemet testleri tamamlandı

Test programı, sızdırmazlığın yüksek basınçta ve atmosfer basıncının altındaki basınç koşullarında kontrol edilmesini öngörüyor. Test sonuçları, yapının mukavemet ve sızdırmazlık açısından tasarım gerekliliklerini tam olarak karşıladığını ve atmosfer basıncının üzerindeki iç basınca dayanabildiğini doğruladı.

Akkuyu NGS birinci ünitede mukavemet testleri tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh şunları kaydetti:

"Birinci güç ünitesinde bir dizi kontrol amaçlı test aşama aşama yürütülüyor. Ekipmanlar, yapılar ve güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Ünitenin ana koruyucu bariyerini başarıyla test ettik. Elde edilen sonuçlar, sızdırmaz koruma kabuğunun inşasında yapılan çalışmaların yüksek kalitesini teyit ediyor ve yakın zamanda devreye alma hazırlıklarının bir sonraki aşaması olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak deneme safhasına geçmemize olanak sağlıyor."

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