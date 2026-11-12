Enerjide atılan adımlar ticareti de olumlu etkileyecek

Dünyanın geleceği, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) şekilleniyor.

Türk Enerji Ekonomisi Derneği de COP31 kapsamında önemli toplantılar düzenliyor. Derneğin Başkanı ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre Türkiye’nin COP31 ev sahipliği önemli.

Türkiye, emisyon yoğunluğunu düşürme hedefinde

Türkiye'nin bir yanda yeni rezervler keşfettiğini diğer yanda ise nükleerden güneşe, hidroelektrikten rüzgara kadar farklı türlerde enerji üretimini ekonomiye kazandırdığını söylüyor Kumbaroğlu. Günün sonunda temel hedefin emisyon yoğunluğunu düşürmek olduğunu belirtiyor.

Her ne kadar genel fotoğraf ‘enerji’ üzerinden okunsa da arka planda ‘ekonomi’ adına da hayli önemli etkileri olacağını anlatıyor.

AB ülkelerinin ‘sınırda karbon düzenlemesi’ mekanizmasına işaret eden Kumbaroğlu, “Eğer bir malı üretirken karbon ayak iziniz yüksekse bu size ekstra maliyet olarak geri dönüyor. İşte Türkiye attığı adımlarla aslında düşük karbon ekonomisine geçiyor. Hem yenilenebilir enerji hem nükleer santraller hem de devreye alınması planlanan modüler nükleer reaktörler bu yol haritasının asli unsurları. Günün sonunda enerjide atılan adımlar Türkiye’nin ticaretini de doğrudan ve olumlu etkileyecek şekilde tasarlanıyor.” diyor.

Türkiye-Güney Kore iş birliği önemli kapılar açabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Güney Kore ziyaretine de bir parantez açıyor Prof. Dr. Kumbaroğlu.

Türkiye’nin yeni kuracağı nükleer santraller ve küçük modüler reaktörlerin karbon yoğunluğu ciddi şekilde düşüreceğini ifade ediyor. Bu noktada Ankara-Seul iş birliğinin stratejik bir kapı aralayabileceğini kaydederek, Güney Kore ile maden ve kritik minerallerde de adım atılabileceğini vurguluyor.