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Türkiye
AA 12.11.2026 15:48

İstanbul'da lodos etkili: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşurken, bazı vapur seferleri iptal edildi, metro seferlerinde ise aksama yaşandı.

İstanbul'da lodos etkili: Bazı vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısının ardından kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bakırköy sahilinde lodos nedeniyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı.

Büyükçekmece'de de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Beylikdüzü'nde ise vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveninin lodos nedeniyle sallanmasından korkan operatör, vinçten kendi imkanlarıyla indi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilmişti.

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