Bakan Yumaklı: 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaştık

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında yürütülen seferberliğe ve ulaşılan hedefe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milyonlarca fidanın daha toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde milyonlarca fidanı daha toprakla buluşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği geçen vatandaşlarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Yumaklı, "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" anlayışıyla "Yeşil Vatan"ı büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.