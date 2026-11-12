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Dünya
AA 12.11.2026 13:06

Soykırımcı İsraillilerin zehirli madde püskürttüğü bölgede 13 koyun telef oldu

Filistin topraklarını gasbeden soykırımcı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 küçükbaş hayvanını zehirledi.

Soykırımcı İsraillilerin zehirli madde püskürttüğü bölgede 13 koyun telef oldu

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan çiftçi Süleyman Muleyhat, Temmuz 2025'te İsraillilerin saldırıları ve tehditleri nedeniyle Eriha'nın batısındaki Arab Muleyhat bölgesinden göç etmek zorunda kalarak, El-Uca'ya geldiğini belirtti.

Göç ettirildikten sonra bile rahat bırakılmadıklarını dile getiren Muleyhat, El-Uca'da da Filistin topraklarını gasbeden soykırımcı İsraillilerin, koyunlarını telef ettiğini anlattı.

Muleyhat, işgalci İsraillilerin koyunlarının bulunduğu bölgeye zehirli maddeler püskürttüğünü, bu nedenle 13 koyunun telef olduğunu, bazı koyunların da zehirlendiğini ifade etti.

Filistinli çiftçi, veterinerin de koyunların ölümlerinin zehirlenmekten kaynaklandığını teyit ettiğini aktardı.

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgalci İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşanan can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

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