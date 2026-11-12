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Dünya
AA 12.11.2026 12:33

BM: İklim değişikliği nedeniyle 23 yılda yaklaşık 216 milyon kişi göç edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2050'ye kadar iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 216 milyon kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kalabileceğini bildirdi.

BM: İklim değişikliği nedeniyle 23 yılda yaklaşık 216 milyon kişi göç edebilir

IOM, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "2050 yılına gelindiğinde, iklim değişikliğinin etkileri sonucunda 216 milyona varan sayıda insan kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.

IOM'un, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında paydaşları bir araya getirdiği belirtilen paylaşımda, bu buluşmanın amacının, iklim değişikliğinden etkilenen topluluklar için işe yarayan çözümleri yatırıma hazır projelere dönüştürmek olduğu açıklandı.

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