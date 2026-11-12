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Dünya
AA 12.11.2026 11:44

Çin, gökbilim araştırma uydularını fırlattı

Çin gökbilim araştırmalarında kullanılacak gözlem ve ölçüm donanımları taşıyan 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, gökbilim araştırma uydularını fırlattı

Şinhua'nın haberine göre, Tanluzhe 1A, 1B, 1C ve 1D uyduları, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan konumlara ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 677'nci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Uzayın Kökenleri Araştırma Programı" kapsamında geliştirilen uydulardan ilki, ana sistem uydusu Tanluzhe 1A, geniş alan gama ışını teleskobu, manyetik alan ve hız alanı görüntüleyicisi, üst atmosfer lazer görüntüleyicisi, plazma ölçer ve uzay meteorolojisi gözlem aracı gibi araştırma donanımları taşıyor.

Tanluzhe 1B, 1C ve 1D uydularının ise ana uydudan ayrı olarak düşük frekans radyo interferometresi gözlemleri yapması planlanıyor.

Güneş Eş Zamanlı Yörüngede iki yıl faaliyet gösterecek uyduların, gelecekteki uzay araştırmalarında kullanılacak teknolojilerin geçerliliğini teyit etmesi hedefleniyor.

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