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Dünya
AA 12.11.2026 14:36

Hamaney'in danışmanı: ABD şartlarımızı kabul etmezlerse hiçbir müzakere yapılmayacak

İran lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, ABD’nin, İran'ın sunduğu 7 maddeyi kabul etmemesi durumunda hiçbir müzakere gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Hamaney'in danışmanı: ABD şartlarımızı kabul etmezlerse hiçbir müzakere yapılmayacak

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) konuşan Muhbir, ABD ile devam eden mesajlaşmalara ilişkin açıklama yaptı.

ABD’ye 7 şart ilettiklerini hatırlatan Muhbir, “Amerikalılar 7 şartı yerine getirirse müzakere edeceğimizi söyledik. Bu yedi şart bizim kırmızı çizgimizdir.” ifadesini kullandı.

Müzakere yolunun “hiçbir zaman tamamen kapanmadığını” dile getiren Muhbir, “Şimdi, şartlarımızı kabul etmezlerse hiçbir müzakere yapılmayacak.” dedi.

Hamaney’in “düşmana karşılık verme konusunda coğrafi bir sınırlama olmayacak” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Muhbir, “Devrim liderinin düşmana karşılık verme konusunda coğrafi bir sınırlamamız olmadığını söylemesi, dolaylı olarak füzelerimizin menziline ilişkin sınırlamayı kaldırdığımız anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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