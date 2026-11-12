Dış ticarette Türk lirasıyla işlem hacmi 1,3 trilyon lirayı geçti

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 10 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi.

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 24 milyar 836 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında yüzde 18,8 artışla, 83 milyar 525 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 361 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,7 azalışla 27 milyar 809 milyon liraya gerilerken, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 867 milyon lirayı buldu. Şubatta dış ticaret hacmi, 120 milyar 676 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhracatta nisan, eylül ve ekim aylarında yüksek artış

Türk lirasıyla ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artışla 31 milyar 778 milyon liraya çıkarken, ithalat yüzde 15,1 yükselerek 110 milyar 184 milyon lira oldu. Böylece, martta Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin hacmi 141 milyar 962 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracatta, nisan ayında kaydedilen yükseliş dikkati çekti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 artışla 38 milyar 322 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 10,8 yükselişle 107 milyar 668 milyon liraya çıktı. Nisanda dış ticaret hacmi, 145 milyar 990 milyon lira olarak hesaplandı.

Mayısta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 29 milyar 484 milyon lira olurken, ithalat yüzde 8,4 azalışla 82 milyar 453 milyon liraya geriledi. Böylece, dış ticaret hacmi mayısta 111 milyar 937 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat, haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26,5 artarak 30 milyar 59 milyon liraya, ithalat yüzde 16,3 artışla 114 milyar 556 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde dış ticaret hacmi, 144 milyar 615 milyon lira olarak gerçekleşti.

Temmuzda Türk lirasıyla dış satım, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,5 yükselişle 37 milyar 286 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde ithalat yüzde 2,7 artarak 107 milyar 126 milyon liraya çıkarken, ticaret hacmi 144 milyar 412 milyon lira oldu.

Ağustosta Türk lirasıyla ihracat, yıllık bazda yüzde 49,6 artışla 37 milyar 983 milyon liraya çıktı. İthalat yüzde 9,1 yükselişle 96 milyar 424 milyon lira, dış ticaret hacmi 134 milyar 407 milyon lira olarak belirlendi.

Türk lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,8 artarak, 43 milyar 215 milyon liraya ulaştı. İthalat yüzde 16 artarak 106 milyar 242 milyon lira, dış ticaret hacmi 149 milyar 457 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında da Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 50,9 artış kaydederek, 45 milyar 392 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde ithalat yüzde 3,2 artışla 106 milyar 764 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 156 milyon lira olarak gerçekleşti.

10 aylık dış ticaret hacmi yüzde 13,1 arttı

Bu yılın ocak-ekim döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 273 milyar 33 milyon liradan 346 milyar 165 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 923 milyar 616 milyon liradan yüzde 9,1 artışla 1 trilyon 7 milyar 809 milyon liraya ulaştı.

Böylece, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 13,1 artışla 1 trilyon 196 milyar 649 milyon liradan 1 trilyon 353 milyar 973 milyon liraya yükseldi.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-ekim dönemlerinde, Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle:

Yıllar İhracat İthalat Hacim

Ocak-Ekim 2025 273.033 923.616 1.196.649

Ocak-Ekim 2026 346.165 1.007.809 1.353.973

