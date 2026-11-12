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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 12:44

116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getiriliyor

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunduğu belirtilen yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getiriliyor.

116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı Sercan Sayal’ın Yunanistan’dan Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sercan Sayal’ın İzmir’de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

 

Bakanlık yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti:

"Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Bakan Çiftçi: Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez" başlığıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Kırmızı Bülten’le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir."

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İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü Yunanistan
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