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Gündem
AA 12.11.2026 09:56

Bakan Kurum: Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz

Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü gününde "Sıfır Atık" teması kapsamında 7 Bölge 7 Mutfak alanında gıda israfına karşı örnek uygulamalar sergileniyor. Anadolu'nun yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı alanda, mutfak malzemeleri farklı tariflerle yeniden değerlendiriliyor.

Bakan Kurum: Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününün teması "Sıfır Atık" oldu.

Yeşil Bölge'deki "7 Bölge 7 Mutfak" alanında oluşturulan Sıfır Atık Mutfağı'nda, gıda israfının önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalar sunuldu.

Sosyal medya hesabından, Sıfır Atık mutfaklarına ilişkin görüntüler paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31'de bugün Sıfır Atık günü. 7 Bölge 7 Mutfak'ta israfa yer yok, her malzemeye yeniden hayat var. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tanıtırken Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilere 23 çeşit ürün ikram ediliyor

Öte yandan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 alanının tamamında uygulanıyor.

Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmak için Sıfır Atık Mutfağı bünyesindeki 5 restoran ile bir sergi alanında örnek uygulamalar sergileniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu restoranlarda yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler farklı tariflerde yeniden değerlendiriliyor.

Yeniden değerlendirilen malzemelerden elde edilen 23 çeşit ürün ise sergi alanında ziyaretçilere ikram ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kapalı olan Yeşil Bölge'deki mutfaklar, 13 Kasım'da yeniden vatandaşların ziyaretine açılacak.

Sıfır Atık Mutfağı şefi Mustafa Kuri, vatandaşları Sıfır Atık Mutfağı'na davet ederek, "Gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. Yemeklerin döngülerinde ne gibi çalışmalar yaptığımızı görsünler. Artık mutfaklarımızdan atık çıkarmayalım, ülkemize yazık etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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