Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada liderlerin, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.

Daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

