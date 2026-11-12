Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüştü.

Dünya Bankası Grubu ve EBRD ile yapılan görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin detaylar ele alındı. UNDP ile görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü oluşturdu.

Türkiye, IBRD'nin dünyadaki en büyük portföyüne sahip

Türkiye, Dünya Bankası Grubunun en önemli finansman ortakları arasında bulunuyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) birinci, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) da üçüncü sırada yer alıyor.

IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı. IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde ise finans sektörü 3,8 milyar dolarla ilk sırada bulunuyor. Bunu 1,7 milyar dolarla imalat ve tarım, 820 milyon dolarla altyapı ve 400 milyon dolarla yatırım fonları izliyor.

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Üç yıllık finansman hedefi 10 milyar dolardan fazla aşıldı

Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF), Nisan 2024'te onaylanmış ve ilk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörülmüştü. IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman ise 28 milyar doları aştı.

Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye taahhütleri sadece 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaştı. 2027 mali yılı için de şimdiden 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı. IFC’nin kendi kaynaklarından sağladığı ve mobilize ettiği finansman ise 14,7 milyar dolar oldu.

Türkiye, EBRD'de 6 yıldır zirvede

2009'dan bu yana EBRD'nin faaliyet gösterdiği Türkiye, 2020-2025 döneminin her yılında Bankanın en fazla finansman sağladığı ülke oldu. EBRD'nin Türkiye'ye yıllık finansmanı 2023'te 2,5 milyar euro, 2024'te 2,6 milyar euro, 2025'te ise 2,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

Bu yıl da aynı ivme sürüyor. 2026'da 31 Ekim itibarıyla sağlanan finansman 2,7 milyar euroya ulaştı. Böylece 10 ayda 2025'in tamamındaki seviye yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

İklim Uygulama Köprüsü'nde UNDP ile güçlü ortaklık

UNDP ile görüşmede öne çıkan BRIDGE, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Girişim, ulusal iklim eylemini hızlandırmayı ve genişletmeyi amaçlıyor.

BRIDGE, iklim önceliklerinin yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinde yaşanan yapısal sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Girişim, ülke odaklı köprü işlevi görecek ve ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yollarına dönüştürmelerine, finansmanı koordine etmelerine rehberlik edecek.

UNDP ile yürütülen işbirliği, girişimin hayata geçirilmesinde ve işletilmesinde temel unsurlardan birini oluşturuyor.