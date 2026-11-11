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Eğitim
TRT Haber 11.11.2026 07:24

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili cuma günü çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için cuma günü son derslerine girecek.

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili cuma günü çalacak
[Fotograf: AA]

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

"Öğrenciler, 16 Kasım'da ders başı yapacak"

Ara tatilin ardından öğrenciler, 16 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak.
9 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.

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