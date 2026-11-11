Reuters anketi: Amerikalıların yüzde 71'i İran ile savaşa son verilmesini istiyor

Pazartesi günü tamamlanan dört günlük anket, Amerikalıların yüzde 71'inin Kongre'nin şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail tarafından başlatılan İran ile çatışmayı sona erdirecek yasayı kabul etmesini istediğini gösterdi.

Bu oran Demokratların yüzde 93'ünü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 51'ini kapsıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si ise Cumhuriyetçi yönetimin ithalata getirdiği gümrük vergilerini kaldırma girişimlerini destekleyeceğini beyan etti.

Halkın önceliği yaşam maliyeti ve savaşı bitirmek

İran ile yaşanan savaş, yakıt fiyatlarında belirgin bir artışa yol açarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzlerce ithal ürüne koyduğu gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonist baskılarla mücadele eden hanelerin üzerindeki yükü ağırlaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi savaşa dahil etme kararını savunarak amacın İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirtti. Ayrıca gümrük vergilerinin Amerikan sanayisini ucuz ithalattan koruyarak güçlendireceğini öne sürdü.

Demokrat liderler ise yaşam maliyetleriyle mücadeleye öncelik verme sözü verirken, İran ile savaşı sona erdirme ve gümrük vergilerini kaldırma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokratlarla iş birliği yapmasını önemli bulurken, yeni Kongre'deki Demokratların da başkanla ortak çalışması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 90'ı yaşam maliyetiyle mücadelenin yeni dönemin ilk 100 gününde Kongre'nin ana gündemi olması gerektiğini kaydetti. Yapay zeka düzenlemesi, göç ve iklim değişikliği gibi konular ise daha düşük oranlarda öncelik olarak görüldü.

Yasal adımlara yönelik çekinceler ve oy oranları

Katılımcılar, Demokratların çoğunluğu ABD Başkanı Donald Trump aleyhine yasal süreçler başlatmak için kullanması ihtimaline mesafeli yaklaştı.

Ankete katılanların yüzde 42'si yeni Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı azletmeye çalışmasının "ülke için kötü" olacağını değerlendirirken, yüzde 33'ü böyle bir adımın olumlu sonuçlanacağını savundu.

Demokratlar arasında sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşürülmesi ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı atılacak siyasi ve hukuki adımların kapsamı konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlarla çalışabileceğini söylese de Stephen Miller'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdi. Miller, Demokrat Parti'yi iç kaynaklı aşırılıkçı bir yapı olarak nitelendirmişti.

Anket sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın popülerliğinin yüzde 32 ile siyasi kariyerinin en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Bununla birlikte iki büyük parti de seçmenlerden yüksek onay almadı. Demokratlar hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 45'te kalırken, olumsuz bakanların oranı yüzde 51 oldu. Cumhuriyetçiler için bu oranlar yüzde 35 olumlu ve yüzde 60 olumsuz olarak şekillendi.

Yapay zeka düzenlemesi konusunda hangi partinin daha başarılı olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 28'i Demokratlar, yüzde 20'si ise Cumhuriyetçiler cevabını verdi.

Reuters/Ipsos anketi, ülke genelinde 1705 yetişkin Amerikalının katılımıyla internet üzerinden yapıldı. Çalışmanın hata payı yaklaşık iki yüzde puanı olarak açıklandı.