İsrail'de yeni Meclis yemin etti: Eisenkot, Netanyahu'nun politikalarını geri çevirme sözü verdi

Netanyahu karşıtı blukun çoğunluğu elinde bulundurduğu yeni Meclis döneminde, Eisenkot liderliğindeki muhalefet ilk günden itibaren bir yasa tasarısı paketi sundu.

Meclise getirilen tasarılar arasında 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin resmi bir devlet soruşturması açılması, başbakanlık görevine süre sınırı getirilmesi ve önceki hükümetin yargı yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerinin iptal edilmesi yer alıyor.

Muhalefet bloku ayrıca Netanyahu destekçisi Meclis Başkanı Amir Ohana'yı görevden alarak yerine Yashar partisinden Matan Kahana'yı getirmek üzere resmi süreci başlattı.

Siyasi gerilim ve iptal edilen görüşme

Seçim sonuçlarına tepki gösteren Netanyahu, Meclis konuşmasında Arap partilerini ve onlarla ittifak yapmaya açık olan Yahudi muhalefet liderlerini hedef aldı.

Eisenkot ise Netanyahu'nun konuşmasını "bölücü" ve "nefret dolu" olarak nitelendirerek Likud partisi ile yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Hükümet kurma sürecinde 6 haftalık süresi bulunan Eisenkot koalisyon arayışlarını sürdürürken, Netanyahu geçici başbakanlık görevine devam ediyor.