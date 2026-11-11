Anthropic dev halka arzda 1,4 trilyon dolar değerleme hedefliyor

Halka arzın gelecek haftanın sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasa uzmanları, borsa tarihinde daha önce doğrudan bir yapay zeka model geliştiricisinin halka arz edilmediğine dikkati çekiyor.

Yüksek büyüme oranına rağmen mali yükümlülükler dikkat çekiyor

Beş yıllık bir şirket olan Anthropic, hızlı ciro artışına rağmen bugüne kadar sadece bir çeyrekte faaliyet karı açıklayabildi. Şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde bilgi işlem gücü ve veri merkezi altyapısı için harcamayı taahhüt ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık bir yükümlülüğü bulunuyor.

Anthropic, son çeyrekte satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1127 artırarak 17 milyar dolara çıkardı. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam 33,2 milyar dolar satış geliri elde edildi. Şirket, halka arz izahnamesinde bu tür yüksek büyüme oranlarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve gelirlerin aynı hızda büyüyeceğinin garantisi bulunmadığını belirtti.

Ayrıca şirketin bu yılki satışlarının çeyreğini sadece beş müşterinin oluşturduğu kaydedildi. Bazı müşterilerin aynı zamanda Anthropic ile rekabet halinde olan firmalar olması, gelir akışının birkaç büyük şirketin kararlarına bağımlı olduğu yönündeki endişeleri artırıyor.

Hisse kilit süreleri ve yönetim yapısı eleştiriliyor

Şirketin halka arz izahnamesinde, kurucu olmayan çalışanların hisselerinin yüzde 10'unu ilk gün satmalarına izin veren aşamalı bir takvim yer alıyor.

İlk yıl içinde çalışanların hisse satışı yapabileceği 23 farklı tarih bulunuyor. Uzmanlar, özel yatırımcıların ve risk sermayesi şirketlerinin şu ana kadar aktardığı 130 milyar dolarlık kaynağın ardından, halka arzın bu yatırımcılar için bir çıkış fırsatı olarak görüldüğünü ve bu durumun kamuya açık yatırımcılar açısından risk taşıdığını ifade ediyor.

Öte yandan, şirketin yedi kurucusunun hisse senetlerinde çoğunluk oy hakkına sahip olduğu özel mülkiyet yapısı da yatırımcılar ve yetkililer tarafından eleştirilen konular arasında yer alıyor.

Halka arz sürecine ilişkin yatırımcı görüşmelerinin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.