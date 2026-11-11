İngiltere'de Rusya adına casuslukla suçlanan ABD askeri gözaltına alındı

Gloucester yakınlarında salı günü gözaltına alınan kıdemli askerin, ABD makamları, ABD ordusu ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) katıldığı ortak bir soruşturma kapsamında yakalandığı bildirildi. Şüphelinin Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Adı açıklanmayan askerin, 2023 Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki suçlamalar doğrultusunda gözaltına alındığı kaydedildi. İddiaların, korunan bilgileri elde etme veya ifşa etme ile yabancı bir istihbarat servisine yardım etme maddelerini içerdiği ifade edildi.

NATO karargahının bulunduğu üste görev yapıyordu

Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında Gloucestershire bölgesindeki iki farklı adreste arama yaptığı duyuruldu. Askerin, Gloucestershire'daki Innsworth bölgesinde yer alan ve NATO Müttefik Hızlı Reaksiyon Kolordusu Karargahı olarak hizmet veren Imjin Kışlası'nda görev yaptığı doğrulandı.

Terörle Mücadele Polisi Kıdemli Ulusal Koordinatörü Vicki Evans, gözaltı işleminin İngiltere ve ABD makamları arasındaki yakın iş birliği sonucunda gerçekleştiğini belirterek iddiaların ciddi olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel ise ABD'ye verdikleri yemini bozanlara karşı taviz vermeyeceklerini ifade etti. Patel, son 21 ayda casusluk vakalarında yüzde 53'lük bir artış yaşandığını kaydetti. ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sean Stinchon da yaşanan olayın iç tehditlerin gerçekliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.