Nvidia'dan casusluk iddiası soruşturması: ABD'li büyük hukuk firması görevlendirildi

Şirketin kurucu ortaklarından Jensen Huang, evliliği dışında bir ilişki yaşadığını kabul etti. Alice Huang adındaki kadının Pekin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor.

Nvidia, salı günü yaptığı açıklamada New York merkezli Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasını tuttuğunu duyurdu. Kapsamlı ve bağımsız soruşturmayı firmanın avukatlarından Joon Kim yürütecek. Olayla ilgili olarak ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da kendi incelemesini sürdürüyor.

Cuma gününden bu yana piyasa değerinden 500 milyar dolar kaybeden şirketin hisseleri yıllık en düşük seviyeye yaklaştı.

Yapay zekâ araçlarında kullanılan bilgisayar çiplerinin tek üreticisi olan Nvidia, yapay zekâ sektöründeki en önemli şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumundaki Nvidia'nın ürettiği çipler, yapay zekâ yarışını kazanmak isteyen ABD'li yetkililer için ulusal güvenlik meselesi haline geldi.

Çip transferi iddiaları ve siyasi tepkiler

Huang Le olarak da bilinen ve Jensen Huang ile akrabalığı bulunmayan Alice Huang, Nvidia müşterisi olan Singapur merkezli Megaspeed şirketinde yöneticilik yaptı. Megaspeed'in Nvidia çiplerinin Çin'e yönlendirilmesine yardımcı olduğundan şüphelenilmiş ancak Nvidia, yapılan inceleme sonucunda bu endişelerin asılsız çıktığını bildirdi.

Nvidia ayrıca ABD hükümetinin kendilerine Megaspeed'in bir istihbarat tehdidi oluşturduğuna dair bildirimde bulunmadığını belirtti.

New York Times'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu yılın başlarında Washington'daki üst düzey yetkililere bir not göndererek Jensen Huang'ın Çinli bir ajanla yakın ilişki içinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Pekin yönetimi, Nvidia yöneticisinin hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı, suçlamaların Çin'i karalamayı amaçladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Jensen Huang ile görüştüğünü belirtti. Huang'ın kadının ajan olduğundan haberi olmadığını söylediğini aktaran ABD Başkanı Donald Trump, kendisine inandığını dile getirdi.

Buna karşın konu siyasilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleri, Huang'dan önümüzdeki hafta basına kapalı bir bilgilendirme toplantısına katılmasını istedi.

Komitenin talebi hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Nvidia yöneticisinin toplantıya katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığını belirtti. Komite, gerekli gördüğü takdirde Huang'ı ifade vermeye zorlama yetkisine sahip bulunuyor.

Nvidia yönetim kurulu, pazar günü yaptığı açıklamada soruşturma başlatılacağını duyururken şirket sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını kaydetti. İncelemeyi bağımsız direktörlerden oluşan bir komite denetleyecek.

Soruşturmanın kapsamı ve yönetimin geleceği

Wachtell firması, ABD'nin en büyük hukuk bürolarından biri olmasının yanı sıra OpenAI ve Salesforce gibi teknoloji sektöründeki birçok önemli müşteriye hizmet veriyor. Soruşturmayı yürütecek Joon Kim ise New York Güney Bölgesi eski ABD Vekil Savcısı olarak görev yapmış ve yıllarca dolandırıcılık ile diğer suç eylemlerine odaklanan bir devlet avukatı olarak çalışmış bir isim.

Konuya yakın kaynaklar, Jensen Huang'ın kamuoyu imajının şirketle sıkı bir şekilde örtüşmesi nedeniyle incelemenin acil olarak ele alınacağını ifade ediyor. Teknoloji dünyasının kilit figürlerinden biri haline gelen Huang, yapay zekâyı elektriğin icadıyla kıyaslayarak yeni bir sanayi devrimi olarak nitelendiriyor.

Wachtell firmasının Alice Huang ile görüşüp görüşemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Nvidia sözcüsü, şirketteki inceleme ve FBI soruşturması sürerken Jensen Huang'ın kendi hukuki temsilcisini tutup tutmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.