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Dünya
NBC News 11.11.2026 06:48

11 aylık bebek toprağa gömülü halde sağ bulundu

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde babası tarafından kaçırılan 11 aylık bebek, toprağa gömülü bir köpek kafesinin içinde sağ olarak bulundu.

11 aylık bebek toprağa gömülü halde sağ bulundu

Lexington Bölgesi Şerifi Bryan Koon düzenlediği basın toplantısında, 11 aylık Koah Sharpe adlı bebeğin havluya sarılı bir köpek kafesi içinde bulunduğunu açıkladı.

Şerif Koon, kafesi saran havlunun toprak altında yeterli hava boşluğu oluşturduğunu ve bebeğin bu sayede yaklaşık 24 saat boyunca hayatta kaldığının değerlendirildiğini belirtti.

Pazartesi günü babası Michael Comer tarafından kaçırıldığı bildirilen bebek için polisin yanı sıra FBI ve federal ekiplerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 100 kişilik arama ekibi, salı günü şüphelinin babasının evine yakın ormanlık alanda taze kazılmış bir alan tespit etti.

Ekipler toprağı kazdığı sırada bebeğin ağlama sesini duyarak hemen kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Zanlı gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Baba Michael Comer ise pazartesi akşamı farklı bir hırsızlık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şeriflik ofisi ve bölge savcılığının şüpheliye yönelik yeni suçlamalar üzerinde çalıştığı bildirildi.

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