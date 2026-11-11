Trump'ın Biden'a yazdığı ve dört yıl gizli kalan sürpriz mektup ortaya çıktı

Trump'ın "46'ncı Başkana" başlığıyla Beyaz Saray'ın resmi antetli kâğıdına siyah Sharpie kalemle yazdığı mektup, kamuoyuna yansıyan sert söylemlerin aksine oldukça yapıcı bir dil taşıyor.

Seçim sonuçlarına ilişkin bir itiraz veya siyasi saldırı içermeyen mektupta Trump, Oval Ofis'in tarihi önemine ve başkanlık makamının sorumluluğuna dikkat çekti.

Trump mektubunda, "Artık tarihteki yerinizi seçme fırsatınız var ve kendinize ile Amerikan halkına sadık kalacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanki iki farklı Donald Trump vardı"

Joe Biden kitabında, mektuptaki samimi üslup ile kamuoyu önündeki sert siyasi duruş arasındaki tezat için "Sanki iki farklı Donald Trump vardı" yorumunda bulundu.

Kitapta ayrıca Trump'ın 2024 seçim zaferinin ardından ikilinin gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmenin detaylarına da yer verildi.

Biden'ın aktardığına göre Trump görüşme sırasında dostane bir tavır sergileyerek, "Biliyor musun Joe, eğer politika olmasaydı bence seninle çok iyi dost olurduk" dedi.