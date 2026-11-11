Kennedy ailesinden Trump'ın zafer takı projesine dava

Kennedy ailesinden dokuz üye, Washington D.C.'deki federal mahkemeye sundukları dilekçede, devasa yapının Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki aile kabirlerinin ve yüz binlerce Amerikalı kahramanın anıtlarının görünürlüğünü engelleyeceğini vurguladı.

Dilekçede, yapının John F. Kennedy'nin "Sönmeyen Ateşi" (Eternal Flame) dâhil olmak üzere tarihi bakış açılarını kalıcı olarak gölgeleyeceği ve mezarlık tasarımının temel unsurunu tahrip edeceği ifade edildi.

25 katlı bina yüksekliğinde devasa bir yapı

Yaklaşık 25 katlı bir iş merkezine denk gelen ve Lincoln Anıtı'nın iki katından fazla büyüklükte olan zafer takının, İç Savaş sonrası ulusal birliği simgeleyen yaklaşık bir asırlık tarihi bakış aksını bozacağı belirtildi.

Kennedy ailesi; Washington D.C., Virginia eyaleti, Arlington ilçesi, gazi dernekleri ve koruma uzmanları tarafından daha önce açılan davalara müdahil oldu.

Mahkemeden geçici durdurma kararı

Federal Yargıç Tanya Chutkan, kamuoyundaki sert itirazlara rağmen onaylanan proje için 14 günlük geçici inşaat durdurma kararı verdi. Başkan Trump, görev süresi bitmeden takı tamamlamayı hedeflediğini açıklasa da hukuki engeller takvimi zorlaştırıyor. Ulusal Park Hizmetleri tarafından ağustos ayında yayımlanan raporda da yapının 42 tarihi alan üzerinde "olumsuz" etkileri olacağı kabul edilmişti.

Kennedy ailesinin avukatları Norman Eisen ve Steve Jonas, bu büyüklükteki bir müdahaleye izin verme yetkisinin yalnızca ABD Kongresi'nde olduğunu belirterek anayasal sınırların ihlal edildiğini savundu.