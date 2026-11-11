Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşinden aşırı sağcı podcast yayıncısına tazminat davası

Macron çifti, daha önce Temmuz 2025'te Owens ve medya şirketleri aleyhine Delaware eyaletinde dava açmıştı.

Ancak mahkeme, Owens'ın bu eyalette ikamet etmemesi nedeniyle davanın yalnızca Delaware'de kayıtlı şirketlerle sınırlı olduğuna karar vermişti.

Dilekçede 88 ayrı suçlama yer aldı

Macron çiftinin avukatları, Owens'ın kişisel ikametgahının bulunduğu Nashville kentinde 4 Kasım'da yeni bir dava dilekçesi sundu.

88 ayrı hakaret ve yanlış yönlendirme suçlamasının yer aldığı dilekçede, Owens'ın asılsız iddiaları kâr amacıyla sürdürdüğü ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Owens'ın Delaware'deki ilk davadan sonra geri adım atmadığı, aksine sekiz bölümlük bir podcast serisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları tırmandırdığı vurgulandı.

Yayında kullanılan ve Brigitte Macron'u karikatürize eden oyuncak bebeğin de hakaret unsuru olarak dilekçeye eklendiği belirtildi.

Asılsız iddialar dünya çapında linç kampanyasına dönüştü

Macron çifti, Owens'ın 73 yaşındaki Brigitte Macron'un cinsiyet değiştirerek ağabeyi Jean-Michel Trogneux'nun kimliğini çaldığı, Emmanuel Macron'un CIA zihin kontrol programıyla seçildiği ve çift arasında akraba bağı bulunduğu yönündeki iddialarının tamamen yalan olduğunu kaydetti.

Dilekçede, bu durumun dünya çapında bir linç kampanyasına dönüştüğü aktarıldı.

Macron çifti tazminatın yanı sıra asılsız ifadelerin yeniden yayımlanmasını engelleyecek bir ihtiyati tedbir kararı talep etti.

Candace Owens ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davayla ilgili alaycı ifadeler kullandı.