FDA, GLP-1 kilo verme ilaçları için körlük riski uyarısında bulundu

FDA, optik sinire giden kan akışının ani olarak azalmasıyla ortaya çıkan ve NAION olarak bilinen bu nadir durumun ani ve ağrısız görme kaybına neden olabileceğini bildirdi.

Kurum, 2024 yılında JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmanın ardından 126 klinik çalışmayı inceleyerek GLP-1 kullanıcılarında bu rahatsızlığın insidans oranının daha yüksek olduğunu tespit etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozempic, Mounjaro, Zepbound ve Soliqua dahil tüm GLP-1 ilaçlarının uyarı ve önlemler bölümünün güncellenmesine karar verildi.

İlaç şirketlerinin yaklaşımı ve küresel endişeler

Kararın ardından Novo Nordisk sözcüsü, mevcut verilerin ilaçlar ile bu durum arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığını ve ürünlerin yarar-risk profiline güvendiklerini belirtti.

Uzmanlar, diyabet ve obezite tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu ilaçların yanı sıra, Access to Medicine Foundation gibi kuruluşların küresel insülin arzına yönelik olası risklere karşı yaptığı uyarıların da yakından takip edildiğini ifade ediyor.