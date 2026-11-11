İngiltere, 16 yaş altı sosyal medya yasasında genişlemeye gidebilir

Hükümetin mart ayında yürürlüğe koymayı planladığı yasak, çocukların yasakları aşmak için alternatif platformlara yönelmesini engellemek amacıyla oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanıyor. İngiliz yetkililer, özellikle kullanıcı tarafından üretilen içerikler ile tavsiye algoritmaları kullanan sistemleri hedef alıyor.

Bu durum, temel amacı geleneksel anlamda sosyal medya olmasa bile öneri mekanizmalarına sahip olan müzik platformları ve oyun sitelerinin de yasağın radarına girmesine yol açıyor.

Sektörden yükselen tepkiler

Teknoloji şirketleri ve endüstri grupları, hazırlanan taslağın sınırlarının aşırı geniş olduğunu savunuyor. Platform yetkilileri, tavsiye algoritmaları olmadan YouTube Kids ve Spotify gibi servislerin işlevini yitireceğini belirtiyor.

Şirketler, yasağın uygulanabilir olması gerektiğini vurgularken, e-ticaret siteleri ile mesajlaşma özellikli uygulamalar arasındaki çelişkilere de dikkat çekiyor. Hükümet ise zararlı veya bağımlılık yapıcı algoritmalarını kaldıran platformlar için bir çıkış yolu bulunduğunu ifade ediyor.

İkinci aşama ve gelecek adımlar

Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından son şekli verilen düzenlemelerin bu hafta kabine onayına sunulması ve aralık ayında parlamentoya taşınması bekleniyor.

İlk etapta mart ayında devreye girecek yasakların ardından, önümüzdeki bahar aylarında Vinted ve eBay gibi e-ticaret platformlarını da kapsayabilecek ikinci bir düzenleme dalgası planlanıyor.

Yetkililer, bu sitelerdeki mesajlaşma ve yabancılarla iletişim özelliklerinin risk oluşturabileceğini belirtirken, perakende sektöründen gelen itirazlar süreci yakından takip ediyor.