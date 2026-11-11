Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 11.11.2026 00:00

İngiltere, 16 yaş altı sosyal medya yasasında genişlemeye gidebilir

İngiltere'nin 16 yaş altı çocukları korumak amacıyla hazırladığı sosyal medya yasasının kapsamı beklenenden çok daha geniş bir alanı etkileyebilir. Önerilen düzenlemeler; YouTube Kids, Spotify, eBay ve Lego Play gibi çocukların veya genel kitlenin sıklıkla kullandığı popüler platformları da kapsama riskini beraberinde getiriyor.

İngiltere, 16 yaş altı sosyal medya yasasında genişlemeye gidebilir

Hükümetin mart ayında yürürlüğe koymayı planladığı yasak, çocukların yasakları aşmak için alternatif platformlara yönelmesini engellemek amacıyla oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanıyor. İngiliz yetkililer, özellikle kullanıcı tarafından üretilen içerikler ile tavsiye algoritmaları kullanan sistemleri hedef alıyor.

Bu durum, temel amacı geleneksel anlamda sosyal medya olmasa bile öneri mekanizmalarına sahip olan müzik platformları ve oyun sitelerinin de yasağın radarına girmesine yol açıyor.

Sektörden yükselen tepkiler

Teknoloji şirketleri ve endüstri grupları, hazırlanan taslağın sınırlarının aşırı geniş olduğunu savunuyor. Platform yetkilileri, tavsiye algoritmaları olmadan YouTube Kids ve Spotify gibi servislerin işlevini yitireceğini belirtiyor.

Şirketler, yasağın uygulanabilir olması gerektiğini vurgularken, e-ticaret siteleri ile mesajlaşma özellikli uygulamalar arasındaki çelişkilere de dikkat çekiyor. Hükümet ise zararlı veya bağımlılık yapıcı algoritmalarını kaldıran platformlar için bir çıkış yolu bulunduğunu ifade ediyor.

İkinci aşama ve gelecek adımlar

Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından son şekli verilen düzenlemelerin bu hafta kabine onayına sunulması ve aralık ayında parlamentoya taşınması bekleniyor.

İlk etapta mart ayında devreye girecek yasakların ardından, önümüzdeki bahar aylarında Vinted ve eBay gibi e-ticaret platformlarını da kapsayabilecek ikinci bir düzenleme dalgası planlanıyor.

Yetkililer, bu sitelerdeki mesajlaşma ve yabancılarla iletişim özelliklerinin risk oluşturabileceğini belirtirken, perakende sektöründen gelen itirazlar süreci yakından takip ediyor.

ETİKETLER
Sosyal Medya İngiltere YouTube
Sıradaki Haber
ABD’nin İran'a yönelik olası saldırısını arabulucuların yürüttüğü dolaylı görüşme için 2 hafta ertelediği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:16
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'nin COP31 yaklaşımının temelinde diyalog, uzlaşı ve somut eylem bulunuyor
00:26
FDA, GLP-1 kilo verme ilaçları için körlük riski uyarısında bulundu
00:07
İsrail'de Eisenkot'tan Netanyahu'nun partisi Likud ile müzakereleri iptal etme talimatı
23:55
ABD’nin İran'a yönelik olası saldırısını arabulucuların yürüttüğü dolaylı görüşme için 2 hafta ertelediği iddia edildi
23:45
Antalya'da COP31 için üst düzey güvenlik ve trafik önlemi
22:52
BM: Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan yaklaşık 200 binden fazla kişi etkilendi
Aliyev COP31 Zirvesi için Antalya'da
Aliyev COP31 Zirvesi için Antalya'da
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ