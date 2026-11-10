Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2026 22:43

İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 562 bin lira ceza

İstanbul Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine saldıran otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 562 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan kavga görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Batı Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde iki kişinin trafikte tartıştığı, ardından araçlarından inerek kavga ettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü S.D. ile motosiklet sürücüsü M.A. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten menedildi.

Haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden M.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Sosyal Medya
Sıradaki Haber
50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Antalya'da COP31 için üst düzey güvenlik ve trafik önlemi
22:52
BM: Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan yaklaşık 200 binden fazla kişi etkilendi
22:26
50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
22:16
AB Siber Güvenlik Ajansı: AB'ye yönelik siber tehdit seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor
21:35
ABD'de benzin fiyatları temmuzdan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü
21:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev COP31 Zirvesi için Antalya'da
Aliyev COP31 Zirvesi için Antalya'da
Aliyev COP31 Zirvesi için Antalya'da
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ