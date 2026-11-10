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Türkiye
TRT Haber-AA 10.11.2026 19:11

İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin firmanın yönetim kurulu başkanı gözaltında

İzmir'de demir çelik fabrikasında 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran İstanbul'da gözaltına alındı. Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltına alındı. Kayıp 1 işçi için arama çalışmaları sürerken, işletmede üretim faaliyetleri durduruldu.

İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin firmanın yönetim kurulu başkanı gözaltında

Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meyda gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın İstanbul'da olduğunu belirledi.

Başaran, ekiplerce Kartal'daki adresinde gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Hazırlanan ön bilirkişi raporu doğrultusunda aralarında fabrika müdürü, işveren vekili, birim şefleri ve firma yönetim kurulu başkanının da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Fabrikada üretim durduruldu

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

İşletmede üretim faaliyetlerinin durdurulduğu, olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişilerin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

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