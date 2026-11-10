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Gündem
AA 10.11.2026 18:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde ikili görüşmelerine başladı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud ile görüştü

Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kabulde iki ülke arasında yapılan anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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