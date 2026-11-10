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Gündem
AA 10.11.2026 17:41

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs'taki üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, BM öncülüğünde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapılan üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik işbirliği alanlarının ele alınmış olmasının olumlu bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs'taki üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından, Kıbrıs Adası'nda liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile üçlü görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Keçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ada'da yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik işbirliği alanlarının ele alınmış olmasını olumlu bulduklarını vurguladı.

Keçeli, BM Genel Sekreteri Guterres'in de önerisi doğrultusunda başlatılan işbirliği süreci kapsamında 1,5 yıldır gündemde olan yeni sınır kapılarının açılması konusunda kısıtlı da olsa bir ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde, iki liderin BM Genel Sekreteri'yle yapmaları planlanan üçlü görüşmede, sınır kapıları da dahil, işbirliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Cuellar ve BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık, konuya ilişkin BM açıklamasını gazetecilere sunmuştu.

BM açıklamasında, Erhürman ile Hristodulidis'in, KKTC ile GKRY arasında Akıncılar-Lympia/Limya ile Gemikonağı-Kampos/Kambo-Karavostasi arasında 2 yeni sınır kapısı açılması konusunda mutabakata vardıkları belirtilmişti.

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Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) KKTC
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