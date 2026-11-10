Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.11.2026 17:34

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmelerine ilişkin paylaşım

BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Guterres'i Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın somut adımlarla güçlenmesini önemsiyoruz. Sayın Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf da yer aldı.

ETİKETLER
Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan COP31
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği
18:35
OPEC Fonu ile Türkiye arasında 3 yıllık iş birliği stratejisi imzalanacak
18:01
Rusya: Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes talebini kabul etmeyeceğiz
17:44
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz
17:49
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Kıbrıs'taki üçlü görüşmeye ilişkin açıklama
17:40
Belçika’da hastanelerde yaşanan ağ kesintisi nedeniyle ameliyatlar ertelendi
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ