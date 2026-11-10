Antalya trafiğine COP31 düzenlemesi

Valilikten yapılan açıklamada, konferans süresince D-400 kara yolu ve bağlantı güzergahlarında trafik düzenlemeleri yapıldığı, ağır tonajlı ve ticari araçların bazı güzergahları kullanmasına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları istenen açıklamada, sürücülere zorunlu haller dışında D-400 kara yolu ile COP31 etkinlik alanına çıkan ana arterleri kullanmamaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçileri ile emniyet ve jandarma ekiplerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerektiği vurgulanarak, özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesinin trafik yoğunluğunu azaltacağı ifade edildi.

Ağır tonajlı araçlara kısıtlama

Kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır tonajlı araçların COP31 etkinlik alanı güzergahı ile D-400 kara yolunun belirlenen kesimlerine girişinin konferans süresince yasaklandığı belirtilen açıklamada, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların da kolluk kuvvetlerince belirlenen saatler ve alternatif güzergahlar dışında bu koridorları kullanamayacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının D-400 kara yolu ile bağlantı yollarında denetim ve yönlendirme noktaları oluşturacağı aktarılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesinin de toplu taşıma sefer sayılarını ve kapasitelerini artıracağı, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini trafik akışına göre yapacağı belirtildi.

Açıklamada, trafik tedbirlerine aykırı hareket eden, yönlendirmelere uymayan veya kısıtlanan güzergahlara izinsiz giren sürücüler hakkında cezai ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.