Yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve parçalı bulutlu hava hakim olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun büyük bir bölümünün yağışsız hava sistemine girdiğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen Tekin, "3 gün boyunca genellikle yağışlar batı kesimlerle sınırlı kalacak. Çarşamba gününe bakıldığında Kırklareli, Tekirdağ, İç Ege, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışları göreceğiz" dedi.

Tekin, perşembe günü ise Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı olacağını aktararak, cuma günü ise Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yağışların etkili olacağını dile getiren Tekin, "Gece ve sabah saatlerinde sis ve pusa dikkat çekmek isteriz. Yine perşembe ve cuma günü Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Yine ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı" diye konuştu.

Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarından itibaren artmaya başlayacağını söyleyerek, sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağını, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağını aktardı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus kendini gösterecek." sözlerini sarf etti.

Tekin, sıcaklıkların yarın 10, perşembe 16 ve cuma günü ise 18 dereceye kadar yükseleceği bilgisini verdi.

İstanbul'da hafta boyunca parçalı yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını anlatan Tekin, "Hava sıcaklığı 19 ila 21 derece arasında seyredecek. Özellikle İstanbul çevrelerinde perşembe ve cuma günü güney ve güneybatıdan rüzgar kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek." ifadesini kullandı.

Fevzi Burak Tekin, İzmir'de ise 3 gün boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağını dile getirerek, "İzmir'de de perşembe ve cuma günü güney ve güneybatı yönlerden rüzgar kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 22 ila 24 derece olacak." dedi.