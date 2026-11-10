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Ekonomi
AA 10.11.2026 17:14

Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 578 bin liradan tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 578 bin lira oldu. Fiyat bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,9 düştü.

Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 578 bin liradan tamamladı

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 570 bin lira, en yüksek 6 milyon 665 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 475 bin 538,65 lira, işlem miktarı ise 895,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 897 milyon 215 bin 734,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Eforgold Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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