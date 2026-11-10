Trump'ın "savaş bitti" açıklamasının ardından petrol fiyatları ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Küresel petrol göstergesi Brent ham petrolü, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu aşamada İran'a karşı askeri harekata ihtiyaç olmadığını açıklamasının ardından salı sabahı yüzde 3'e yakın düşüşle 89,66 dolara geriledi. Bu seviye, 31 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Düşüş, çatışmanın sona erebileceğine dair işaretlerle pazartesi günü yaşanan yüzde 6'ya yakın gerilemenin ardından geldi.

Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx 600, Orta Doğu'da barış anlaşması umutlarıyla ağustos başında ulaştığı rekor seviyeye yaklaşarak yüzde 0,9 artışla 662,54 puana yükseldi.

Havayolu şirketlerinin hisseleri yükseldi

Azalan gerilimin yakıt maliyetlerini düşürebileceği beklentisiyle havayolu hisseleri değer kazandı. Lufthansa hisseleri yüzde 1,8, Air France-KLM hisseleri ise yüzde 1,2 yükseldi.

Londra'da FTSE 100 endeksi 45 puan artarak yüzde 0,4 yükselişle 10 bin 828 seviyesine çıktı. Petrol şirketleri BP ve Shell sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,5 değer kaybederek en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail ve bölgedeki Körfez müttefiklerinin korunma altında olduğunu, gerilimin tırmandırılmasına gerek bulunmadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu aşamada askeri harekata geçilmesi pek gerekli görünmüyor ancak her ihtimale karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda enflasyon verileri bekleniyor

Capital.com kıdemli piyasa analisti Daniela Hathorn, küresel piyasaların petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve teknoloji hisselerine gelen alımlarla toparlanmasını sürdürdüğünü belirtti. Hathorn, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla veri görmek isteyeceğini ifade etti.

Hathorn, jeopolitik risklerin azalmasının piyasalara olumlu yansıdığını ancak makroekonomik risklerin devam ettiğini dile getirdi. Düşük enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini azaltabileceğini belirten Hathorn, Fed'in politika duruşunu değiştirmek için dezenflasyon sürecinin geneline yayılacak kanıtlar arayacağını kaydetti.

İngiltere'de ise sürücüler toptan petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımasını bekliyor. İngiliz otomobil kurumu AA tarafından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının ekim başından bu yana litre başına 5 pence düştüğü ve toptan piyasalardaki gerilemeyle 10 pence'lik bir indirimin daha gerçekleşebileceği bildirildi.