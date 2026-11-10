İran: Hürmüz Boğazı'nda biri mayına çarpan 2 petrol tankerinde yangın çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda İran'ın belirlediği güzergahın dışında takip sistemlerini kapatarak hareket eden bir süpertankerin deniz mayınına çarparak alev aldığı belirtildi.

İkinci tankerin ise ABD savaş uçaklarının koruması altında, İran'ın belirlediği güzergahın dışından geçmeye çalıştığı sırada bir "kazaya" karıştığı ve gemide büyük çaplı yangın çıktığı aktarıldı.

İki olay sonrasında 2 petrol tankerinin de devre dışı kaldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İran'ın belirlediği güzergahın dışında hareket eden ve ABD ordusuyla işbirliği halindeki tüm gemilerin hedef alınacağı kaydedildi.