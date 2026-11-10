Lavrov, İsrail'in Trump'ın Gazze planını uygulamadığını söyledi

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Kolektif Güvenliğin Sağlanması Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Lavrov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin güvenlikle ilgili konuları istişare etmeyi reddettiğini söyledi.

Trump yönetiminden de yüksek beklentileri olmadığını belirten Lavrov, ancak Amerikan tarafının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusunda başlayan üçlü müzakerelerde bölgesel güvenlik garantilerini ele almayı teklif ettiğine dikkati çekti.

Lavrov, söz konusu olan garantilerin Ukrayna krizinin uzun vadeli çözümünün sağlanmasının ardından devreye gireceğini kaydederek, "Geçmiş deneyimlerden ders çıkararak ve herhangi bir yanılsamaya kapılmadan, bu sefer ABD yönetiminin, hiç kimsenin güvenliğinin zarar görmeyeceği adil bir çıkar dengesinin sağlanması amacıyla diyaloğu sürdürme konusunda kararlı olmasını umuyoruz." diye konuştu.

"Filistin meselesi dillendirilmiyor"

Orta Doğu'daki duruma değinen Lavrov, Filistin meselesinin dillendirilmediğini belirtti.

Lavrov, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bir yıl önce onayladığı Trump'ın (Gazze) planı İsrail tarafından kesinlikle uygulanmıyor. İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmasının hayal edilmemesi gerektiğini açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Basra Körfezi'ndeki durumun da çözümden uzak olduğunun altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) dışişleri, savunma ve güvenlik konseylerinin sekreterleri komitesinin ortak toplantısına da katıldı.