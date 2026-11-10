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Dünya
AA 10.11.2026 12:59

Bulgaristan'da yaklaşık 70 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında en az 10 kişi öldü

Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Bulgaristan'da yaklaşık 70 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında en az 10 kişi öldü
[Arşiv]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sliven Valisi Mihail Kasherov, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.

Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek vermek üzere "Spartan" tipi kargo uçağının Burgaz'a hareket ettiğini duyurdu.

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Bulgaristan Trafik Kazası
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